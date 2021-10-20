В ближайшие дни сквер Веры и надежды во Владивостоке преобразится

Фото: МКУ «Дороги Владивостока»

На этой неделе в сквере Веры и надежды на улице Овчинникова во Владивостоке кипит ремонт. Для того чтобы общественное пространство преобразилось, специалистам муниципального предприятия «Дороги Владивостока» предстоит заменить старую тротуарную плитку, установить скамейки и подготовить к зиме зеленые насаждения.

Работы по благоустройству любимого местными жителями сквера планируется завершить в ближайшие дни.

– Новые скамейки устанавливаем в парках, скверах и других городских пространствах. Осенью закупили 40 новых скамеек и 65 урн. Также проводим большую работу по ремонту ранее установленных лавок и скамеек в городе, – отметила Лилия Остюкова, руководитель отдела озеленения предприятия «Дороги Владивостока».

Стоит отметить, что в эти дни городские озеленители продолжают высаживать деревья, кустарники и подготавливают к высадке луковицы гиацинтов и тюльпанов. Планы у специалистов грандиозные успеть высадить больше 1300 деревьев, 11 тысяч кустарников и подготовить около 80 тысяч цветов. Растения, в числе которых как лиственные, так и хвойные, появятся в разных районах приморской столицы. По словам Лилии Остюковой, погода во Владивостоке сейчас позволяет высаживать в грунт растения с закрытой корневой системой. Помимо этого, работники предприятия продолжают и традиционные работы, такие как покос травы, формировочная и санитарная обрезка растений и обустройство газонов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03