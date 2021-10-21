В Приморье 21 октября COVID-19 заболели 245 человек, умерли трое

Оперативные данные на 21 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оперативный штаб опубликовал актуальную информацию по коронавирусу в Приморье. Так, по состоянию на 21 октября в крае заболели 73 592 жителя, за последние сутки – 245. Всего выздоровели 65 501 человек, за предыдущий день – 284 (это на 73 больше, чем накануне).

К сожалению, от заразы умерли 1 226 прииморцев, трое из них скончались днем ранее.

В Приморье продолжается кампания по иммунизации населения, и уже 462 423 человека воспользовались такой возможностью, это 24,4% от всего населения края. Для выработки коллективного иммунитета нужно привить 80%. Чтобы это наконец произошло, в крае запущен второй розыгрыш ценных призов (машины, планшеты, сертификаты в рестораны и супермаркеты), а также введена обязательная вакцинация для более чем 20 отраслей. 15 ноября меры станут еще более жесткими, так как запустят QR-коды – по ним можно будет попасть в кафе, кино и другие заведения. Кроме того, многие массовые мероприятия были отменены по всей России, так как заболеваемость слишком сильно возрасла. В некоторых регионах страны начался едва ли не тотальный локдаун.

ПО ТЕМЕ

Пропуску – быть. Предъявлять коды для входа в кафе и театры придется приморцам

QR-код для посещения общественных мест правительство края вводит с 15 ноября (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03