Чтобы Владивосток благоухал в следующем году, озеленители трудятся уже сейчас

Ровные газоны появились в парках и скверах города. Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока

Сотрудники муниципального предприятия «Дороги Владивостока», которые в том числе занимаются озеленением города, трудятся в эти дни не покладая рук. Холода не за горами, и осенние посадки не ждут, поэтому работы у специалистов хватает, да и планы действительно грандиозные - успеть высадить больше 1300 деревьев, 11 тысяч кустарников и подготовить к высадке в зиму около 80 тысяч цветов.

Новые деревья и кустарники, в числе которых как лиственные, так и хвойные, появятся в разных районах столицы Приморья. По словам руководителя отдела озеленения муниципального учреждения Лилии Остюковой, погода во Владивостоке сейчас позволяет высаживать в грунт растения с закрытой корневой системой.

На прошлой неделе новые композиции из деревьев и кустарников украсили территории на Семеновской, 30, Сафонова, 37, Светланской, 13 - 17, в поселке Экипажном, на Русской, 52, Порт-Артурской, 61, Лермонтова, 64 и 77.

Целая аллея недавно появилась в сквере Юнг российского флота на улице Бестужева. Деревья здесь высадили в преддверии юбилейной даты - 300-летия основания прокуратуры. Новые зеленые насаждения также высадили на Пологой, 24, в районе транспортной развязки на Гоголя, на Адмирала Смирнова, Цимлянской, Анны Щетининой и других улицах.

Не забывают специалисты и о цветниках. Чтобы с наступлением тепла жителей города радовали яркими красками и ароматами тюльпаны и гиацинты, их уже сейчас готовят к высадке в зиму.

Продолжают озеленители и традиционные работы, такие как покос травы, формировочная и санитарная обрезка растений и обустройство газонов. Только за последнее время в городе появилось больше 2,5 квадратных метра новых зеленых зон. При их обустройстве специалисты использовали рулонные газоны. Ровная зеленая трава сейчас радует посетителей скверов Ветеранов, Почетных граждан, Суханова и Адмиральского, а также на Семеновской, 18.

Специалисты продолжают готовить город к новому сезону. Фото: МКУ «Дороги Владивостока»

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