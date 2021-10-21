Во Владивостоке на финишной прямой благоустройство дворов

Дворы Владивостока заметно преображаются. Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока

Перед наступлением холодов в столице Дальнего Востока завершается ремонт на придомовых территориях. Появление новых спортивных и детских площадок, а также обустройство проездов стало возможно благодаря программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа», более известной как «1000 дворов». Как уточнили в городском управлении содержания жилого фонда, на данный момент новый облик обрели 45 дворов, работы осталось закончить лишь по двум адресам.

Совсем недавно строители смонтировали большую спортивную площадку на Семеновской, 34. Проект сейчас выполнен на 90%. Жители многоэтажки, которые проголосовали именно за обустройство во дворе зоны для спорта, уже в ближайшее время смогут приступить к занятиям на новеньком поле. А вот жильцы Зеленой, 1, на острове Русском решили поучаствовать в программе, чтобы заасфальтировать проезд возле дома. Дорожники уже уложили большую часть асфальта, работы выполнены на 95%.

Всего же в этом году отремонтируют 47 дворов. При этом новый асфальт уложили в 34 дворах приморской столицы, еще в девяти появились новые детские площадки. На четырех территориях специалисты оборудовали спортивные площадки. Благодаря полюбившейся многим программе у горожан появилась отличная возможность спроектировать свой двор мечты.

- Долгие годы во Владивостоке не проводилось никакой работы по ремонту дворов. Были сотни жалоб и обращений. Муниципалитет давал стандартный совет всем: работайте со своей управляющей компанией, изыскивайте средства. Но очевидно, что ремонт двора - очень затратное мероприятие. И не все дома в состоянии оплатить установку детской площадки и тем более асфальтирование. Программа по ремонту дворов, созданная по решению губернатора Приморья, - это отличная возможность привести в порядок свою придомовую территорию. За три года ее реализации во Владивостоке удалось отремонтировать шестую часть всех дворов. Это внушает надежду, что через несколько лет жители каждого дома смогут гордиться своим двором, - рассказал заместитель главы администрации Тарас Фищук.

Стоит отметить, что уже сформирован список по благоустройству дворов во Владивостоке на следующий год. В администрацию города поступило больше 500 заявок от управляющих компаний. Специалисты тщательно изучили запросы местных жителей. Большинство голосов владивостокцы отдают именно за асфальтирование территории, на втором месте - обустройство детских площадок и замыкают тройку спортивные объекты. По итогам мониторинга по программе «1000 дворов» в 2022 году отремонтируют еще 80 придомовых территорий.

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