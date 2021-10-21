Телефонные аферисты «надули» жительницу Приморья на 600 тысяч рублей

Доверчивая женщина повелась на речи аферистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мошенники в Приморье продолжают обманным путем вымогать деньги у доверчивых людей. Очередной жертвой хищения стала 61-летняя жительница Дальнереченска. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Приморья.

Женщину побеспокоил телефонный звонок с неизвестного номера. Звонившая представилась сотрудницей банка и предупредила собеседницу, что кто-то пытается украсть с ее банковской карточки 700 тысяч рублей. Обеспокоенная женщина ничего не заподозрила и поверила девушке. Следуя инструкциям, она оформила кредит и перевела более полумиллиона рублей на различные телефонные номера.

Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество в крупном размере. По этой статье преступникам грозит или штраф в полмиллиона рублей, или тюремное заключение на срок до шести лет.

Правоохранители просят приморцев не доверять людям, которые звонят с незнакомых номеров и представляются сотрудниками банка. При получении подобного звонка лучше позвонить самостоятельно в банк и узнать, правда ли кто-то пытается украсть деньги.

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