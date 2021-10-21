Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток21 октября 2021 3:53

Телефонные аферисты «надули» жительницу Приморья на 600 тысяч рублей

Преступникам грозит серьезное наказание в виде штрафа или лишения свободы
Анастасия АЛЯМКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Доверчивая женщина повелась на речи аферистов

Доверчивая женщина повелась на речи аферистов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мошенники в Приморье продолжают обманным путем вымогать деньги у доверчивых людей. Очередной жертвой хищения стала 61-летняя жительница Дальнереченска. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Приморья.

Женщину побеспокоил телефонный звонок с неизвестного номера. Звонившая представилась сотрудницей банка и предупредила собеседницу, что кто-то пытается украсть с ее банковской карточки 700 тысяч рублей. Обеспокоенная женщина ничего не заподозрила и поверила девушке. Следуя инструкциям, она оформила кредит и перевела более полумиллиона рублей на различные телефонные номера.

Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество в крупном размере. По этой статье преступникам грозит или штраф в полмиллиона рублей, или тюремное заключение на срок до шести лет.

Правоохранители просят приморцев не доверять людям, которые звонят с незнакомых номеров и представляются сотрудниками банка. При получении подобного звонка лучше позвонить самостоятельно в банк и узнать, правда ли кто-то пытается украсть деньги.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03