Архитектор о сносе театра им. Горького во Владивостоке: «Мы потеряем нить развития и преемственность»

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке планируют снести здание краевого драмтеатра имени Максима Горького. Председатель правительства Вера Щербина и руководитель театра Ефим Звеняцкий согласны, что сооружение свое отжило, вместо ремонта театра хотят возвести новое здание. Тем не менее исторический театр был построен еще в 1931 – в стиле советского модернизма. Логично, что замах на столь масштабную стройку вызвал дискуссии. На вопросы журналистов «ФедералПресс» ответил Павел Казанцев, профессор кафедры архитектуры ДВФУ:

- С одной стороны, существующее здание очень неудачно вписано в рельеф… Но, с другой, театр имени Максима Горького – памятник советского модернизма. Это одно из главных направлений архитектуры СССР. В этом плане театр создает контекст места, контекст истории. Если мы каждый раз будем все перестраивать, то потеряем нить развития и преемственность с прошлыми поколениями.

Профессор добавил, что не может однозначно сказать, стоит ли идея осуществления – сначала нужно посмотреть на проект. Тем не менее затея, по словам Казанцева, имеет смысл, если сохранят прежние элементы фасада, исторические отсылки.

- Сейчас я бы сказал: давайте здание сбережем. Хотя бы до тех пор, пока не увидим рисунки нового. Можно провести конкурс среди архитекторов и потом уже решать, есть ли смысл сносить театр, - уточнил Павел Анатольевич, добавив, что старая сцена действительно не подходит нынешним технологиям. Строительство с нуля действительно гораздо дешевле такой масштабной реконструкции.

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