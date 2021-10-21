Больше 256 тысяч школьников Приморья получили по 10 тысяч рублей

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье больше 256 тысяч школьников уже получили по 10 тысяч рублей к учебному году. Мера введена президентом РФ первого сентября – заявления принимаются до 31 октября.

Единовременная выплата, напомнили в пресс-службе правительства Приморья, назначается также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам. Факт их обучения определяется на основании сведений Министерства просвещения Российской Федерации.

В Приморье продолжают выплачивать по 5 тысяч рублей школьникам из многодетных семей – такую меру поддержки получили уже 1,9 тысячи семей. Больше двух тысяч семей оформили выплаты по 2,5 тысячи рублей на школьные принадлежности.

Заявление до 31 октября включительно можно подать дистанционно через Госуслуги, либо в отделении ПФР. Информацию о пособиях можно получить по линии Пенсионного фонда: 8 (800) 60-00-335.

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