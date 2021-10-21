Артемовцы одержали победу в краевых спортивных соревнованиях «Инваспорт»

Соревнования проходили по четырем дисциплинам: настольный теннис, плавание, легкая атлетика и дартс. Фото: artemokrug.ru

В Уссурийске прошли краевые спортивные соревнования «Инваспорт», в которых приняли участие люди с ограниченными возможностями со всего Приморского края. В спартакиаде за победу боролись 25 команд, заслуженную победу одержала сборная Общества инвалидов города Артема.

Соревнования проходили по четырем дисциплинам: настольный теннис, плавание, легкая атлетика и дартс. Команду из Артема представляли Андрей Панченко, Руслан Чуканов, Артур Губайдулин, Алла Баранова, Роял Нуриев. Татьяна Скрипникова, Валерий Косюк, Елена Бурлаченко, Алексей Грицаенко под руководством тренера Дениса Чуравцева.

- Эти соревнования носят фестивальный характер, на самом деле, я считаю, что они нужны почаще, чем раз в год. Когда люди с инвалидностью со всего Приморья могут собраться в одном месте, находят друзей, даже встречают любовь, все чем-то увлечены, это не обычная будничная жизнь, это спорт, физкультура, это очень здорово. У людей появляется стремление держать себя в форме, это продлевает жизнь, появляется хорошее настроение и позитив. Люди ждут этих соревнований, спортсмены, которые показывают хорошие результаты, становятся участниками сборной Приморского края и в дальнейшем отправляются на всероссийские соревнования, - рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» президент Приморской краевой федерации физической культуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Артем Моисеенко.

Соревнования пропагандируют здоровый образ жизни, а также помогают в социальной адаптации лицам с ограниченными возможностями и привлекают к регулярным занятиям спортом.

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