Пора в путь! В Приморье золотое время для походов

Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Фото: Милана СОКОЛ

Осень – прекрасное время для походов по Приморье. Красно-золотые деревья, чистый свежий воздух, восхитительные пейзажи, преодоление препятствий. Вот только в последнее время СМИ и социальные сети пестрят новостями о «потеряшках», которые отправились покорять вершину или насладиться водопадами, но перестали выходить на связь. Чтобы не случилось трагедии, а отдых закончился только приятной усталостью и позитивными воспоминаниями, «КП – Владивосток» совместно с директором филиала МТС в Приморском крае Евгенией Сысоевой подготовила телеком-шпаргалку для любителей прогулок без большого «походного» опыта.

В первую очередь, перед походом нужно зарегистрировать свой маршрут в краевом МЧС – это поможет избежать возможных неприятностей. Также о своих планах стоит рассказать родным или друзьям – обговорите путь и дату возвращения.

Спасатели призывают ознакомиться с прогнозом погоды и одеваться по погоде. Обувь нужна удобная, не скользящая.

Еще с собой лучше взять компас, нож, запас еды и воды, минимальный набор медикаментов.

А в телефон обязательно сохраните телефоны экстренных служб.

– Если потерялись, то нужно звонить на 112. Этот номер доступен даже без сим-карты и денег на счету. По инструкции после звонка на этот номер нужно оставаться на месте, – рассказывает Евгения Сысоева.

Если же боитесь остаться «вне зоны действия сети» (и не опубликовать новое видео в истории!), то директор МТС в Приморье рекомендует запомнить ключевые точки со связью. Это Ворошиловские и Кравцовские водопады, горы Пидан, Фалаза, Криничная, Лысый Дед и Читинза, и, конечно, хребты Воробей и Лозовый. Поблизости от них есть базовые станции компании.

– Конечно, горные хребты и тайга – места со сложным рельефом, поэтому связь не везде «на максималках», но она есть – и от этого уже спокойнее, – отмечает эксперт.

Кроме того, Евгения рекомендует скачать приложение, которое работает с GPS-навигацией без интернета. Перед походом программу лучше проверить, отключив сотовую связь и Wi-Fi. Кстати, не лишним будет изучите местность, в которую собираетесь.

– А вообще, не стесняйтесь пользоваться услугами опытных гидов. Они и в беде не бросят, а заодно и истории интересные расскажут, – делится Евгения.

Чтобы было проще выбрать маршрут на выходные, можно почитать о том, как Приморье ворвалось в золотую осень, или познакомиться с ТОП-5 мест от приморского гида Дмитрия Лысенко.

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