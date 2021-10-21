Вспыхнула за две минуты: на острове Русском полностью сгорела машина на глазах у людей

Пожар случился вечером 20 октября Фото: Комсомольская правда

Вечер среды задался не у всех – 20 октября ночные «покатушки» на острове Русском закончился полностью выгоревшей машиной. «КП – Владивосток» узнала у очевидцев и пресс-службы ГУ МЧС РФ по Приморью детали происшествия.

– Хозяин говорит, загорелось что-то под левым крылом, и машина буквально за две минуты вспыхнула, – рассказал корреспонденту «Комсомолки» очевидец.

В результате происшествия никто не пострадал Фото: Комсомольская правда

Как удалось уточнить в МЧС, сообщение о том, что в километре от Приморского океанариума горит Nissan Gloria, поступило в 22:24. Уже через десять минут приехали шестеро пожарных. Они справились с возгоранием за 17 минут, однако машину уже было не спасти – она выгорела. Радует хотя бы то, что пострадавших в результате короткого, но яркого происшествия нет. Кроме, конечно, кошелька и нервных клеток владельца авто.

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