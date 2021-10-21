В правительстве Приморья рассказали, как получить QR-код о вакцинации

Из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 15 ноября приморцы смогут посещать общественные места только при наличии QR-код о вакцинации. Распространяется это правило на точки питания, культурные учреждения и спортивные комплексы. В пресс-службе правительства Приморья рассказали, как можно получить заветный пропуск.

Найти QR-код можно на портале «Госуслуги». Схема простая: необходимо зайти в свою учетную запись и отыскать строчку «Вакцинация от COVID-19», которая находится в уведомлениях. Последний этап-нажать на кнопку «перейти в дневник».

В открывшемся дневнике и будет находиться сертификат о вакцинации. Для удобства QR-код можно распечатать или сохранить на телефон. Также вакцинированным приморцам будет доступна информация о перенесенном коронавирусе, наличии антител и результаты тестов на наличие коронавируса.

Напомним, что данная мера вводится из-за угрозы четвертой волны COVID-19. Коллективный иммунитет в Приморье по-прежнему отсутствует. Чтобы предотвратить рост заболеваемости, в крае введена частично обязательная вакцинация работающего населения.

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