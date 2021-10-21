Крысы в шоколаде. В супермаркете Владивостока завелись нелегальные подсобные рабочие

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из супермакетов Владивостока в объектив очевидцев попали противоречивые кадры. На нижних полках сладостей завелся нелегальный дегустатор продукции - маленькая крыса.

Запись стремительно облетела соцсети. На видео грызун роется в фантиках из-под шоколадок - большую часть сладостей мышь, видимо, уже съела. От блеска софитов гурман все же отказался: испугавшись человека, мышка убежала.

В комментариях приморцы подметили, что такое зрелище - частое явление для сетевых супермаркетов города. Некоторые уточнили: дератизация нужна даже магазинам в центральном районе.

- Когда-то работала в таком. Так вот, крысы, несмотря на обилие еды, выбирали именно такие шоколадки. Значит, вкусно! - написала девушка в комментариях под видео.

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