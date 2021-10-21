Во Владивостоке заметили подозрительных огородников у школы

Люди считают, что к таким инцидентам нужно обязательно привлекать полицию. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке местным жителям приходится наблюдать не самую приятную картину прямо под окнами своих домов. На улице Красного Знамени молодые люди ежедневно «собирают» урожай в кустах рядом с лестницей, что ведет прямо к школе.

Жительница Приморья засняла на видео неудачных огородников. Такое «садоводство» очень пугает всех, кто живет в этом районе, ведь в 20 метрах от «урожая» ходят маленькие дети. Совсем не нравится это и собачникам, они переживают за своих питомцев, которые могут унюхать и не дай бог съесть то, что так усердно ищут молодые люди.

- Стараются, только лопаты не хватает, огреть по хребту, - пишут приморцы.

Напомним, что жители Владивостока не первый раз сталкиваются с подобной проблемой, и замечают за такого рода занятиями даже пары. Люди считают, что к таким инцидентам нужно обязательно привлекать полицию.

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