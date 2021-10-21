Картель из подрядных организаций в Приморье заплатит УФАС 13,4 миллиона рублей

Из архива КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморье краевой УФАС оштрафовало две строительные компании. Монополисты заранее договорились о поддержании одной цены в торгах, где выбирали подрядчиков на ремонтные работы в Находкинском ГО и Партизанском муниципального района. За выгоду в размере около 70 миллионов рублей фирмы за «картельный сговор» получили 13, 391 миллиона штрафа.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, участвующие в торгах субъекты подавали заявки только по одному ценовому предложению, отказываясь от конкурентной борьбы. Контракты заключались со снижением всего в 1% от максимальной цены контракта. Контракты, заключенные в результате такого картельного сговора, стоили порядка 70 миллионов рублей.

- В отношении ООО «ДВСК Гарант» вынесен штраф в размере 7 955 595 рублей , штраф ООО «Строймонтажальянс» составил 5 435 682 рублей, - уточнили в ведомстве.

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