Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток21 октября 2021 9:51

Картель из подрядных организаций в Приморье заплатит УФАС 13,4 миллиона рублей

На антиконкурентных соглашениях строительные фирмы заработали около 70 миллионов
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из архива КП

Из архива КП

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморье краевой УФАС оштрафовало две строительные компании. Монополисты заранее договорились о поддержании одной цены в торгах, где выбирали подрядчиков на ремонтные работы в Находкинском ГО и Партизанском муниципального района. За выгоду в размере около 70 миллионов рублей фирмы за «картельный сговор» получили 13, 391 миллиона штрафа.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, участвующие в торгах субъекты подавали заявки только по одному ценовому предложению, отказываясь от конкурентной борьбы. Контракты заключались со снижением всего в 1% от максимальной цены контракта. Контракты, заключенные в результате такого картельного сговора, стоили порядка 70 миллионов рублей.

- В отношении ООО «ДВСК Гарант» вынесен штраф в размере 7 955 595 рублей , штраф ООО «Строймонтажальянс» составил 5 435 682 рублей, - уточнили в ведомстве.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03