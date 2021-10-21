Во Владивостоке девушка открывает тайны бюджетных заведений

Анастасия называет себя гидом по "народной еде". Фото: instagram.com/nn_vladivostok

Столица Приморья богата кафе и ресторанами, жители города могут попробовать различную кухню, в ресторанах разной ценовой категории, но не всегда знаешь, что тебя ждет не в самом популярном заведении. Просветить приморцев в бюджетном общепите решила Анастасия, и под ее проверку уже попало одно кафе.

Девушка смело заявляет, что она гид по «народной еде». И, пока многие блогеры делают обзоры дорогих ресторанов, она с удовольствием узнает какие бюджетные заведения города заслуживают внимания горожан. Анастасия совместно с «ННовый Владивосток» провела первую проверку в ресторане китайской кухни «Добрыня». Ревизорро оценивает блюда строго, но справедливо, тактично описывая свою точку зрения.

Первый обзор девушка посвятила китайской кухне. Фото: instagram.com/nn_vladivostok

- Чувства, на самом деле очень смешанные, вроде бы и персонал вежливый, и цена приемлемая, еда выглядит красиво, но все равно все портят такие минусы, как полная антисанитария и ужасный вкус гобаожоу. Мне это очень расстроило, я рассчитывала на большее, - делится с подписчиками Анастасия.

Девушка также отметила веселую атмосферу в заведении, приятную музыку и позитивных сотрудников, но в еде осталась разочарована, а ведь именно ради нее она туда и пришла. Жители города уже успели оценить такую необычную рубрику, что уже набирает обороты в местных пабликах, и с нетерпением ждут дальнейшие обзоры.

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