Приморские дети должны быть в безопасности в интернете

Родители, научите детей пользоваться интернетом правильно

Приморским родителям нужно помнить, что неправильное поведение их детей в интернете может нанести большой вред. Ребенок может найти негативную или опасную информацию, совершить противоправные действия, думая, что ему за это ничего не будет, или же попасться на удочку злоумышленников.

Чтобы не произошло ничего плохого, нужно выстроить доверительные отношения со своим чадом и объяснить ему об опасностях и подводных камнях, которые таятся в глобальной сети.

Взрослые и дети всегда могут обратиться за помощью специалистов:

- детский телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8 800 2000 122;

- городской центр психотерапии и медико-социальной помощи: 8 (423) 240 15 62;

- уполномоченный при губернаторе Приморья по правам ребенка: 8 (423) 243 32 81;

- управление МВД РФ по Приморью: 8 (423) 240 10 00.

Более подробная информация - на плакате.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03