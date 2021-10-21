Для студентов Приморья ДВФУ и АТК провели лекцию о противодействии терроризму

Из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники антитеррористической комиссии Приморья совместно ДВФУ организовали для студентов края лекцию о противодействии экстремизму. Молодым людям показали раскаявшихся экс-террористов и рассказали, как не стать из пособниками.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, на лекции присутствовал глава АТК Приморья Игорь Савченко. По его словам, стать причастным можно не только совершив террористический акт, но также переводя деньги, предоставляя оружия и средства преступления, оставляя нежелательные комментарии или распространяя информацию, которую пропагандируют террористические группы.

- Причем эти преступления не имеют сроков давности. И пособничество терроризму наказывается большими сроками – от 10 до 20 лет, - рассказал Савченко.

Он подчеркнул, что главная цель профилактических бесед – вовсе не пугать, а разъяснять. Дело в том, что молодежь является самой частой категорией населения, которая попадает под вербовку террористов – преимущественно, через интернет.

- Последние находят те слова, те нити, которые наиболее успешно могут подействовать на сознание в таком возрасте. Зачастую это происходит незаметно, а когда уже приходит понимание – бывает слишком поздно, - уточнил специалист.

К экстремисткой деятельности органы относятся с особой строгостью и вниманием. Общественность взбудоражил инцидент в Перми. В сентябре ФСБ задержала молодого человека, который, предположительно, являлся участником и лидером нацисткой ОПГ. Под «раздачу» попал и молодой человек, гуляющий возле школы с автоматом для страйкбола.

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