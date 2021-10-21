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Владивосток21 октября 2021 11:28

Во Владивостоке протекает одна из улиц, все дорога была залита водой

В мэрии заявили, что специалисты устранили проблему
Екатерина ТИХАЯ
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Такая обстановка сохранялась несколько дней.

Такая обстановка сохранялась несколько дней.

Фото: Милана СОКОЛ

Несколько дней подряд дорога в районе Фирсова, 2, во Владивостоке была мокрой. Местные жители были обеспокоены увлажненной проезжей частью, так как в городе в любой момент ожидают холода – тогда все потоки превратились бы в ледовое поле, от которого до ледового побоища было бы недалеко.

Как удалось выяснить «КП – Владивосток» в пресс-службе городской администрации, вода вытекала из люка на косогоре. Сотрудники Примводоканала дважды выезжали на место протечки, и, вроде бы, устранили проблему. В настоящее время должно быть сухо.

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