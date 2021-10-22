В некоторых районах Приморья ожидаются осадки 22 октября

В пятницу в крае холодно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 октября погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. Переменная облачность, в центральных районах местами небольшие осадки. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +1... +12°С, пишет портал «Примпогода».

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха +9...+11°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине дня северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +9...+11°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +10...+12°C.

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