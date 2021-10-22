Экологические игры среди школьников Владивостока

Во Владивостоке в школе № 80 стартовал первый турнир экологической интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». В управлении охраны окружающей среды и природопользования рассказали, что в рамках экологических игр ребята отвечали на вопросы из области экологии, биологии, краеведения, также затрагивают темы, связанные с системой обращения с отходами.

- Такие игры, несомненно, нужны юному поколению. Дети узнали о том, как можно беречь природу, расширили свои знания по экологии. Тема очень актуальная и вызывает интерес среди учащихся, – рассказала корреспонденту «КП»-Владивосток» директор школы № 80 Оксана Мингалиева.

Цель игр - повышение уровня экологической культуры и ответственности молодого поколения Владивостока за состояние окружающей среды. Специалисты отмечают, что с помощью таких соревнований ребята смогут получить в интересной и развлекательной форме знания в сфере охраны окружающей среды, природопользования, обращения с отходами производства и потребления. Так как все проходит в развлекательном формате, запомнить большой поток информации будет куда легче, а главное, изучать такую важную тему будет не только полезно, но и увлекательно.

По итогам школьных турниров лучшие команды примут участие в отборочном этапе, в рамках которого поборются за право принять участие в финале. Участники команд, занявшие призовые места в финале, будут награждены денежными сертификатами.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03