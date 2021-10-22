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Владивосток22 октября 2021 4:55

Неправильное поведение в Интернете может нанести вред приморским детям

Источник:kp.ru
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Дети – это важно

Дети – это важно

Дети – наше будущее, и важно, чтобы они могли вырасти в спокойной обстановке. Для этого, в том числе, нужно побеспокоиться о безопасном и правильном поведении в Интернете, ведь ошибки, сделанные в глобальной сети, могут принести большой вред.

Приморские специалисты напоминают родителям, что они должны интересоваться увлечениями детей и как можно чаще разговаривать с ними. Теплые и дружеские отношения с ребенком помогут уберечь его от кибербуллинга, селфхарма, вербовок и других опасностей, поджидающих в сети.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03