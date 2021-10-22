В Приморье за сутки заболели коронавирусом 248 человек

С начала пандемии коронавирусом заразились 73 840 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В правительстве Приморья появились новые данные по заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 22 октября в крае выявлено 248 случаев заражения COVID-19. 207 заразившихся побороли страшный недуг.

С начала пандемии коронавирусом заразились 73 840 человек. Из них 65 708 успешно справились с болезнью.

Но есть и не очень радостные новости. По данным правительства, за сутки скончались двое человек, за весь период пандемии-1 228.

Напомним, что медики прогнозируют четвертую волну коронавируса, а коллективный иммунитет в Приморье все еще отсутствует. Поэтому продолжается вакцинация жителей. Всего, по информации пресс-службы правительства, прививку получили 467 902 человека.

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