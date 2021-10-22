Суд отклонил апелляцию защиты экс-мэра Гуменюка об освобождении его из-под стражи

Гуменюк в эфире радио "КП-Владивосток" Фото: Оксана КИСЕЛЁВА

Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк останется под стражей. Такой решение вынес краевой суд Приморья, отклонив апелляцию защиты Гуменюка. Фрунзенский районный суд дальневосточной столицы арестовал Гуменюка 5 октября. Вину чиновник не признал – он подозревается в получении взятки в особо крупном размере – больше 19,5 миллиона рублей.

Напомним, по версии следствия с 2019 года и по 2021-ый он регулярно получал деньги и от руководства МУП «Некрополь», и от посредников за покровительство при оказании похоронных услуг. Этапировали чиновника 4 октября. Спустя несколько месяцев после того, как полпред ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморья неофициально попросили Гуменюка уйти в отставку.

Предварительная мера пресечения для экс-мэра – двухмесячный арест.

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