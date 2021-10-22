Во Владивостоке изменится цена за билет в автобусах

В городе будет действовать дифференцированный тариф. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

С 1 ноября этого года проезд в автобусах Владивостока значительно подорожает. В администрации города уже подписано соглашение, согласно которому в общественном транспорте начнет действовать так называемый дифференцированный тариф. Люди будут платить 35 рублей наличными, 32 рубля любой банковской картой и 30 – Единой транспортной картой (ЕТК) Владивостока. Таким образом, проезд подорожает на 2, 5 или 7 рублей.

ЕТК также действует в трамвае, троллейбусе и на фуникулере – здесь цена за проезд остается прежней.

Последний раз стоимость проезда во Владивостоке менялась в сентябре 2019 года. Тогда за билет начали отдавать 28 рублей вместо 23.

ГДЕ КУПИТЬ ЕТК

Кроме специальной карты можно купить бесконтактные брелоки или браслеты – они действуют одинаково. Обойдутся аксессуары в 100, 150 и 350 рублей соответственно. Также транспортную карту можно купить на сайте 100sp.ru – тоже за 100 рублей.

Сейчас в продаже есть примерно шесть тысяч таких средств оплаты, к ноябрю будут еще. Купить их можно более чем в 200 точках продажи – в основном они находятся на остановках, например, на Первой Речке, Некрасовской, Баляева, Крыгина, Постышева, Фирсова, Луговой, Цирке, Магнитогорской. Также пункты продаж есть на Русской, привокзальной площади и в районе железнодорожных станций.

Единая транспортная карта (ЕТК) Владивостока. Фото: Администрация Владивостока

КАК ПОПОЛНИТЬ ЕТК

Пополнить карту можно тремя способами.

1

Скачать на телефон приложение «Транспортная карта» и зарегистрироваться. В разделе «Мои карты» надо привязать карту, брелок или браслет – у каждого аксессуара есть свой 19-значный номер на обороте. После надо кликнуть на пункт пополнения, ввести сумму и оплатить – здесь надо будет указать данные своей банковской карты. Максимум, который можно положить на счет, - это пять тысяч рублей. Также за пополнение могут снять комиссию в 1% – все зависит от банка вашей карты.

2

В этом способе понадобится любой банкомат Сбербанка. Здесь надо заглянуть в меню «Переводы и платежи», найти услугу «Пополнение транспортной карты» и набрать в строке поиска «Транспортная карта». Или же выбрать в каталоге «Товары и услуги» и далее – вкладку «Транспорт». Потом находим пункт «Транспортная карта Владивосток», в котором вбиваем номер транспортной карты, сумму пополнения и вносим наличные.

3

И, наверное, самый удобный способ – через мобильные приложения Сбера и Примсоцбанка. Пока что это все банки-партнеры, но в дальнейшем обещают увеличить их количество.

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