В Приморье отопление дали в более 70% жилых домов и 80% учреждений

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском крае продолжается подключение к отоплению. На 22 октября тепло в домах 26 муниципалитетах – котельные работают для 70% жилых домов и более чем 80% учреждений социально-культурной важности.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, работают 762 котельные – из 817.

- Продолжается запуск отопления в Большом Камне, Владивостоке, Лесозаводске, Находке, Надеждинском, Хасанском, Шкотовском районах, - уточнили в правительстве.

Специалисты не раз напоминали, что подача отопления в дома – многоэтапный процесс и может занимать до нескольких дней. В ряде случаев требуется регулировка внутридомовых систем – этим занимаются управляющие компании.

- Только во Владивостоке заменено более 11 километров теплотрасс, преимущественно в самом проблемном районе – Первомайском. Полностью заменено тепловое хозяйство в Дунае, Фокино, Спасске-Дальнем, поселке Новом Надеждинского района, построена котельная в селе Краснореченском Дальнегорского городского округа, - сообщили зампред правительства Приморья Елена Пархоменко.

Напомним, в прошлом году «тепло» во Владивосток поступило 20 октября, в 2019 – в самом конце октября. Решение о старте отопительного сезона принимается в каждом муниципалитете на основании того, продержалась ли среднесуточная температура ниже +8 градусов в течение пяти дней.

В регионе реализуется государственная программа «Обеспечение доступным жильем Приморского края».

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