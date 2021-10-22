МФЦ закроются на период нерабочей недели, объявленной президентом РФ

Из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

На нерабочей неделе во Владивостоке будут закрыты и центры «Мои документы». Об этом МФЦ сообщили в своем Инстаграме.

Владивостокцы при этом могут получить все необходимые услуги в электронном формате через портал «Госуслуги» или электронные сервисы МФЦ.

Решение о нерабочей неделе принято из-за угрозы новой волны коронавирусной инфекции. Сотрудникам сохранят заработную плату. Большая часть школ Приморья уйдет на отдых, но в случае необходимости по решению администраций учреждений организуют дежурные группы (с соблюдением санитарных мер) или переведут на онлайн-обучение. Университеты ждут рекомендаций от Минобразования РФ.

Подробнее – в обзоре «Комсомолки».

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