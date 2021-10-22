Во Владивостоке на Никифирова решили многолетнюю проблему с отводом грунтовых вод

На Никифорова сделали систему отвода грунтовых вод. Фото: управление дорог и благоустройства администрации Владивостока.

В Первомайском районе Владивостока по заказу администрации города подрядная организация завершила модернизацию сети ливневой канализации. Специалисты смонтировали новые лотки и трубы, чтобы грунтовые воды не скапливались на поверхности. Ремонт позволит решить многолетнюю проблему, от местных жителей ранее неоднократно поступали жалобы на затопление территории.

Подрядчик уже завершил основные работы на участке от дома №49 до №53 на улице Никифорова. Смонтированные лотки и новые трубы позволят завести поверхностные грунтовые воды в сеть ливневой канализации. Сейчас рабочие восстанавливают благоустройство, уже уложили асфальт. Приемкой выполненных работ занимаются сотрудники городского управления дорог и благоустройства.

Стоит отметить, что сети ливневой канализации в этом году приводят в порядок в разных районах города. На данный момент ремонт прошел более чем по 40 адресам. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», речь идет об участках на Зои Космодемьянской, 7 – 9, Аллилуева, 10, Часовитина, 5 – 7, Ватутина, 12, Воронежской, 2, Калинина, 2, Сахалинской, 30, Монтажной, 13, Пшеницына, 41, Дальней, Космонавтов, 16, Приморской, 15, Военном Шоссе, 19, Народном проспекте, 20, проспекте Красного Знамени, 127, Шигино, 79, КЭТ, 1, Котельникова, 4, Корабельной набережной (в районе дома № 1 на Океанском проспекте), Снеговой, 86 – 135, Махалина, 16, Алеутской, 17а, Героев Хасана, 1б и 4, Марины Расковой, 2 – 7, Борисенко, 14б стр. 2, Никифорова, 49, Гульбиновича, 8/2, проспекте 100-летия Владивостока, 29а, Могилёвской, 1, в село Береговое, на острове Попова и другие. В ближайших планах устройство сетей на улице Бассейной, 14.

Кроме этого сотрудники муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» продолжают и ежедневные работы по прочистке и промывке сетей, ливневок и водпропускных труб. На многих улицах города уже прошла замена старых прогнувшихся или украденных решеток и люков на более современные. «Комсомолка» уже неоднократно рассказывала, что городское имущество нередко привлекает воров. Новые элементы коммуникаций считаются антивандальными.

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