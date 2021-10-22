Картофельный урожай в Приморье превысил прошлогодний на 12 тысяч тонн

Фото: правительство Приморья

В Приморье закончился сбор картофеля. Сельхозпроизводители собрали корнеплодов на 12 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Поспособствовали этому современные сорта и хорошая погода.

В этом году с полей собрали 60 тысяч тонн картошки. Самый большой урожай был в Уссурийске-накопали 16,5 тысячи тонн. По словам министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца, такого успеха удалось достичь при помощи трех факторов: хорошей погоды, минеральных удобрений и современных сортов картошки.

Среди сортов корнеплода отличились три: «Гала», «Санте» и «Юбиляр». Также Андрей Бронц отметил, что в будущем будут использоваться белорусские сорта.

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