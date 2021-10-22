Живодер, который украл и съел щенка в Артеме, окажется на скамье подсудимых

Последний снимок Лео. Фото: anbakai

В Приморье завершается расследование дела о трагической судьбе щенка Лео - живодера, который украл пса с участка и употребил в пищу с друзьями-собутыльниками, осудят. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, Совсем юный, трехмесячный Лео, как рассказала корреспонденту «КП – Владивосток» Анна, хозяйка пса, пропал в конце сентября утром. Щенка искали в соцсетях и с помощью объявлений, подключились неравнодушные. Чуть позже хозяйка узнала от анонима, что пса могут съесть, но не успела - уже после трагедии она познакомилась с подозреваемым и отвела в участок.

В отделе полиции спустя время преступник признался.

- Со слов задержанного, увидев собаку, которая гуляла на улице без хозяев, он забрал ее и привел домой, после чего убил и употребил в пищу. Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе ОМВД по Артему.

Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы. Анна вновь связалась с редакцией и сообщила, что надеется на смену статьи (сейчас живодер проходит по умышленному уничтожению имущества) на 245 статью УК РФ - жестокое обращение с животными.

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Анна, владелец щенка, опубликовала ужасающую историю в социальных сетях (подробнее..)

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