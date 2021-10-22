Темная история. Во Владивостоке заметили черного лебедя на Спортивной набережной

Лебедь не боится людей и принимает от них лакомства. Фото: www.newsvl.ru

Жители Владивостока увидели грустную, но по-своему прекрасную картину на Спортивной набережной. У самой кромки воды несколько часов плавал одинокий австралийский черный лебедь. Это удивительное явление, потому что эта птица не живет в Приморском крае, здесь она может находиться только в неволе.

Лебеди далеко не любители соленой воды, это пресноводные птицы. Однако черный красавец чувствовал себя неплохо и в море. Рядом с неожиданным гостем собрались люди, снимали его на камеру и кормили хлебом. Как сообщает VL.ru, птица даже реагирует на тех, кто произносит названия лакомства. Но несмотря на то, что люди лебедя не пугают, на сушу он не выходит.

Не смотря на то, что люди не пугают птицу, на сушу к ним, она не выходит. Фото: www.newsvl.ru

Несмотря на то, что это очень красивая птица, у нее довольно суровый характер, им нетрудно ударить крылом или ущипнуть своего обидчика. Но в скором времени птица окажется в безопасности дома. Черный лебедь прилетел с Артема, его хозяин уже выехал за ним, а пока что за птицей приглядывает охранник одного из местных кафе.

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