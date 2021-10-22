«C Фукусимы?»: жители Приморья поражены тунцом-мутантом, которого поймали в районе Южных Курил

Фото: nhknews.ru

Морские просторы полны удивительных и иногда пугающих обитателей. В сети приморских рыболовов попал тунец огромного размера, а вес гиганта равен четырем взрослым мужчинам - почти 300 килограмм. Своим уловом приморцы поделились в социальных сетях.

Поймали тунца в районе Южных Курил. В этом месте рыбаки траулера «Викинг», принадлежащего компании «Доброфлот», добывали сардину и скумбрию. Тогда-то гигантская рыба весом в три центнера и попала в сети.

В комментариях под фотографиями приморцы удивляются размерам добычи.

- Он не из Японии приплыл? Не из Фукусимы?, - шутят приморцы.

Рыболовы в соцсетях предположили, что на снимках - синеперый тунец, масса которого может превышать 400 килограмм.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03