Приморье ждут теплые выходные с +18 градусов 22 и 23 октября

Из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ночь на субботу, сообщили синоптики Примпогоды, осадки прекратятся. Воздух прогреется еще на 1-3 градуса.

Специалисты ожидают, что 23 и 24 будут теплыми, сухими и комфортными для отдыха. По информации Примпогоды, теплый и солнечный уикенд обеспечит гребень антициклона. Он пройдет по краю с Китая и Желтого моря в сторону востока.

23 октября днем воздух прогреется до +16 градусов, среднесуточные температуры будут на уровне климатической нормы.

В воскресенье, 24 октября, антициклон сместится на Японское море – осадков точно не будет, а воздух прогреется еще до +13...+18 градусов.

Во Владивостоке также маловероятны в субботу и в воскресенье. Температура ночью 23 октября составит до +4 градусов, воскресной ночью будет теплее еще на 1-2 градусов. Днем температура составит от +12 до +15 градусов.

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