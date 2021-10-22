Во Владивостоке неуправляемая малолитражка вырулила на «встречку», нокаутировав забор

Водитель не справился с управлением и снес забор. Фото: Ярослав ЮРИН

Авария, к счастью, с единственным участником и без пострадавших, произошла в пятницу, 22 октября, на проспекте Красного Знамени. Водитель малолитражки не справился с управлением, выехал на полосу для встречного движения, после чего врезался в забор.

ЧП произошло напротив дома №121 на проспекте Красного Знамени. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Владивостоку, в результате аварии обошлось без пострадавших. Правда самому транспортному средству и забору досталось. Судя по всему, столкнувшись с одним из бетонных блоков ограждения, автомобиль потреял возможность самостоятельно передвигаться. Поэтому для освобождения проезда понадобилась помощь эвакуатора.

В считанные минуты на участке образовался транспортный затор.

- Разберите уже этот забор по запчастям на дачу, - шутят жители окрестных домов, которых явно не радует наличие ограды на спорной территории. Напомним, часть забора была установлена с нарушениями и прокуратура предписала арендаторам частично демонтировать ограду. Судьба же всего участка, точнее его дальнейшего использования решается через суд. В районе домов №№94-100 планировалось построить очередной торговый комплекс.