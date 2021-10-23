Осень еще немного порадует теплом приморцев, но после резко похолодает

Во Владивостоке потеплеет, до +14°С Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 октября погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Осадков не будет, несмотря на небольшую облачность. Температура от трех до пяти градусов тепла. Ветер северо-западный, днем юго-западный умеренный. Из-за этого может показаться, что на улице куда холоднее.

Во Владивостоке тоже не стоит ждать осадков, а температура воздуха несомненно радует, ведь она составляет 12-14 градусов тепла. Вечером в дальневосточной столице +8-10 градусов, сильных порывов ветра не ожидается.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине западный умеренный. Столбики термометра повысятся до 14 градусов тепла.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине умеренный. Температура воздуха повысится до 15 градусов.

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