Приморца, убившего амурского тигра, ждет суд

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение, по отношению к мужчине. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной добыче амурского тигра. По версии следствия, в октябре 2020 года мужчина отправился на охоту в лес, где встретил амурского тигра. Приморец выстрелил в животное дважды, в результате травм, редчайшая кошка скончалась.

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение, по отношению к мужчине. Он обвиняется в незаконной добыче особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. Уголовное дело будет направлено в Пожарский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.

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