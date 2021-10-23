За сутки в Приморье обнаружено 255 случаев заражения ковидом

С начала пандемии 74 095 человек заболели коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые данные о заболеваемости коронавирусом от правительства Приморья, к сожалению, говорят о том, что заболевших больше, чем тех, кто победил болезнь. На 23 октября в крае выявлено 255 зараженных.

198 приморцев справились с болезнью, но три человека, к сожалению, ушли из жизни, из-за коронавирусной инфекции.

Отметим, что с начала пандемии 74 095 человек заболели коронавирусом, выздоровели 65 906.

За все время пандемии в Приморье погиб 1 231 человек.

Напомним, что медики прогнозируют четвертую волну коронавируса, а коллективный иммунитет в Приморье все еще отсутствует. Поэтому продолжается вакцинация жителей. Всего, по информации пресс-службы правительства, прививку получили 467 902 человека.

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