После осенних фотографий Покровского парка людям захотелось посетить Приморье

Осенний Покровский парк впечатлил приморцев. Фото: instagram.com/kuzinatra__

Владивосток готовится к Новому году очень тщательно, например, любимый горожанами Покровский парк сейчас благоустраивают, проводят ремонтные работы. Однако до того, как туда пришли строители, жительница Приморья успела сделать великолепные кадры этого прекрасного места. Снимки впечатлили жителей и нашего края, и других регионов.

В парке сейчас ведутся ремонтные работы. Фото: instagram.com/kuzinatra__

- Девушка, я посмотрел снимки, это так красиво. У меня появилось просто непреодолимое желание посетить Приморье, как минимум, чтобы увидеть это волшебство, - комментируют публикацию.

Фотограф также уточнила, что в этом году вживую посмотреть на все это осеннее великолепие не получится, так как в парке сейчас ведутся ремонтные работы. Отметим, что они должны быть завершены до конца этого года.

Жителей других регионов впечатлили осенние снимки Покровского парка

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