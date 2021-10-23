Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток23 октября 2021 8:15

После осенних фотографий Покровского парка людям захотелось посетить Приморье

Фотограф упомянула, что в этом году вживую больше полюбоваться таким зрелищем не получится
Екатерина МАКСИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Осенний Покровский парк впечатлил приморцев. Фото: instagram.com/kuzinatra__

Осенний Покровский парк впечатлил приморцев. Фото: instagram.com/kuzinatra__

Владивосток готовится к Новому году очень тщательно, например, любимый горожанами Покровский парк сейчас благоустраивают, проводят ремонтные работы. Однако до того, как туда пришли строители, жительница Приморья успела сделать великолепные кадры этого прекрасного места. Снимки впечатлили жителей и нашего края, и других регионов.

В парке сейчас ведутся ремонтные работы. Фото: instagram.com/kuzinatra__

В парке сейчас ведутся ремонтные работы. Фото: instagram.com/kuzinatra__

- Девушка, я посмотрел снимки, это так красиво. У меня появилось просто непреодолимое желание посетить Приморье, как минимум, чтобы увидеть это волшебство, - комментируют публикацию.

Фотограф также уточнила, что в этом году вживую посмотреть на все это осеннее великолепие не получится, так как в парке сейчас ведутся ремонтные работы. Отметим, что они должны быть завершены до конца этого года.

Жителей других регионов впечатлили осенние снимки Покровского парка

Жителей других регионов впечатлили осенние снимки Покровского парка

ПО ТЕМЕ:

По новым дорожкам сквозь историю, в Покровском парке продолжается масштабный ремонт

Старейший парк Владивостока преображается на глазах (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03