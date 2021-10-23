В Артеме дом полностью объяло пламенем посреди жилой улицы

Постройка начала разгораться с огромной скоростью. Фото: принтскрин видео.

В Артеме 22 октября пламя объяло деревянный дом, постройка начала разгораться с огромной скоростью. Пожарные прибыли на место происшествие спустя 4 минуты, в 17:33. К этому времени полыхала даже крыша здания.

Как сообщает МЧС России по Приморскому краю, локализовать пожар на площади 90 квадратных метров удалось менее, чем за полчаса, а полностью уничтожить пламя смогли в 19:38.

К счастью, никто не пострадал. С огнем боролись 21 человек и было задействовано 4 пожарных машины.

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