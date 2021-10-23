Рыбакам Приморья везет этой осенью: в их сети попалась редчайшая для местных вод рыба

Этот вид редкость в наших водах. Обычно он обитает в западной части Тихого океана. Фото: instagram.com/dps_controlnews

Не смотря на то, что лето уже давно прошло, а температура воды уже явно не подходит для купального сезона, в море Владивостока заглянула теплолюбивая рыба. В заливе Петра Великого приморские рыбаки поймали редкого для местных вод зеркального солнечника.

- Этот вид редкость в наших водах. Обычно он обитает в западной части Тихого океана. От Курил, Японии до Австралии. - сообщают в местных пабликах.

Скорее всего редкий гость приплыл с западной части Тихого океана. У приморцев есть предположение, что скорее всего он заблудился. Ведь после аномальной летней жары и теплых температур в начале осени, вода могла показаться ему не сильно холодной.

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