В Приморье приостановили деятельность по обезвреживанию ядохимикатов

Результаты рассмотрения искового заявления находятся на контроле прокурора края. Фото: скрин с видео правительства Приморского края Фото: принтскрин видео.

Утилизацию опасных отходов, ввезенных в Надеждинский район из Амурской области, приостановили по инициативе прокурора Приморского края.

В целях защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду прокурор края обратился с исковым заявлением в Надеждинский районный суд, в рамках рассмотрения которого судом будет дана оценка законности осуществления ООО «Система» на территории Надеждинского района деятельности по сбору, транспортированию, обезвреживанию, утилизации, обработке отходов I – V класса опасности, а также законности заключенного договора аренды земельного участка.

Фактическое исполнение обеспечительных мер и результаты рассмотрения искового заявления находятся на контроле прокурора края.

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