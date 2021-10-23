В Приморье приостановили деятельность по обезвреживанию ядохимикатов

Результаты рассмотрения искового заявления находятся на контроле прокурора края. Фото: скрин с видео правительства Приморского края
Фото: принтскрин видео.
Утилизацию опасных отходов, ввезенных в Надеждинский район из Амурской области, приостановили по инициативе прокурора Приморского края.
В целях защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду прокурор края обратился с исковым заявлением в Надеждинский районный суд, в рамках рассмотрения которого судом будет дана оценка законности осуществления ООО «Система» на территории Надеждинского района деятельности по сбору, транспортированию, обезвреживанию, утилизации, обработке отходов I – V класса опасности, а также законности заключенного договора аренды земельного участка.
Фактическое исполнение обеспечительных мер и результаты рассмотрения искового заявления находятся на контроле прокурора края.
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