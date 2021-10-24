Во Владивостоке «электричка» протаранила большегруз

Фото: www.instagram.com/dps_vl/

Серьезная авария произошла в ночь с субботы на воскресенье, 24 октября. Водитель легкового авто протаранил большегруз. Информации о пострадавших нет. Подробнее – в материале «Комсомольской правды».

Инцидент случился в районе улицы Маковского 208 в темное время суток. По предварительной информации, водитель авто марки Toyota Prius двигался по трассе со значительным превышением скорости. В какой-то момент рулевой не справился с управлением транспорта и на полном ходу протаранил фуру, ехавшую в том же направлении, что и легковушка.

Удар был такой силы, что водительскую сторону «Приуса» буквально стесало и большегруз. Авто получил серьезные кузовные повреждения. Фура, конечно, пострадала значительно меньше.

Со слов водителя, в аварии никто не пострадал.

Теперь разбираться в обстоятельствах случившегося предстоит сотрудникам ДПС.

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