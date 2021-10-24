«Носятся как ошалелые»: с моста во Владивостоке едва не улетел автобетоносмеситель

Фото: www.instagram.com/dps_vl/

Авария с участием одного автомобиля произошла во Владивостоке. Водитель крупногабаритного транспорта едва не опрокинул транспорт с моста в воду. Подробности в материале «Комсомолки».

Инцидент произошел в темное время суток на Де-Фризе – мост через Амурский залив. Водитель автобетоносмесителя по неизвестным пока причинам не справился с управлением габаритного транспорта и опрокинул свое транспортное средство набок. Буквально сантиметры отделили мужчину от страшной трагедии – машина едва не рухнула с моста в воду. Не маловажную роль сыграло и наличие леерных ограждений, которые предотвратили падение авто вниз.

По предварительной информации, рулевой авто жив, получил незначительные травмы. Теперь в обстоятельствах случившегося предстоит разбираться компетентным органам.

В социальных сетях очень удивились произошедшему. Больше всего пользователей «Инстаграм» поразил тот факт, что дорога на этом участке трассы абсолютно ровная.

- Ну, вот, действительно, как, какая причина завалить набок? Дорога идеально ровная, - пишет приморец в одном из местных автомобильных пабликов.

Возможной причиной аварии назвали превышение скорости, а также добавили, что все водители крупногабаритных авто «носятся как ошалелые».

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