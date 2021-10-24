За сутки в Приморье от коронавируса скончались еще четверо человек

Фото: Иван Макеев.

По имеющимся на воскресенье, 24 октября, данным, за прошедшие сутки в Приморье коронавирусом заразились 257 жителей. Об этом сообщает правительство региона.

Всего за время властвования пандемии в мире, в Приморье заболели 74 352 человека. Побороть недуг удалось 66 191 приморцу. Есть и печальная статистика: 1235 зараженных скончались. Только за последние сутки погибли четверо пациентов.

За сутки излечиться от коронавируса удалось 285 жителям края.

Прививку получили уже 476 747 приморцев.

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