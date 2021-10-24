В Приморье отремонтировали еще один проблемный участок дороги

Фото: правительство Приморского края.

Проблемный участок автотрассы Партизанск – Шкотово отремонтирован. Об этом сообщает правительство Приморского края. Губернатор региона Олег Кожемяко принял участие в торжественной церемонии открытия движения.

Трасса Партизанск – Шкотово пришла в негодность после того, как рухнул мост в Романовке. Тогда дорога через Партизанск стала единственным проездом в сторону Находки. Нагрузка на нее, соответственно, в разы увеличилась, и приморцы стали жаловаться на состояние дорожного полотна.

Ремонтировали дорогу с 33 по 50 километр почти целый год. Специалисты, по словам главы края, провели ремонт трассы качественно, со всеми гарантийными условиями.

Фото: правительство Приморского края.

- Продолжим работу на участке от села Казанка до ущелья Дарданеллы. Дорожное покрытие нужно заменить и на отрезках от Стеклянухи до Новой Москвы. Найдем финансовые возможности, для того, чтобы эта работа была продолжена, - подчеркнул Олег Нкиолаевич.

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