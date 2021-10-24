Приморец украл и съел дорогую породистую собаку своего товарища

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Житель Артема осужден за кражу домашнего питомца. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В полицию города Артем обратился местный житель. Мужчина рассказал, что со двора в его частном доме по улице Лучегорская неизвестный похитил питомца – собаку породы шарпей. По мнению заявителя, собака стоит немалых денег – 30 тысяч рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия не заставили долго ждать, и подозреваемый был найден. Как оказалось, в деле был замешан знакомый владельца пса. В отделении 36-летний житель Артема во всем сознался. Более того, оказалось, что он уже был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств.

По версии полиции, подозреваемый приходил в гости к хозяину животного незадолго до его пропажи. Тогда то он и приметил собаку. Через несколько дней мужчина снова пришел в гости к знакомому, только уже ночью и с определенной целью – украсть животное с территории. Осуществить задумку удалось. Более того, несчастного пса фигурант уголовного дела попросту съел.

Следователь следственного подразделения отдела МВД России по городу Артему возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Артемовский городской суд Приморского края признал мужчину виновным в совершении преступления. Ему назначено 300 часов обязательных работ.

К слову, совсем недавно похожая история уже имела место быть в Артеме. Совсем юный, трехмесячный Лео, кобель овчарки, как сообщила корреспонденту Анна, пропал 29-го сентября в восемь утра. Он был на участке, пока хозяйка отвозила ребенка в детсад. Когда пса не нашли, семья тут же начала действовать. В ход пошло все: соцсети, объявления, мессенджеры. Виновника нашли. Он дал полиции признание и показал останки Лео. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

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