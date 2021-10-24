Стали известны подробности жесткой аварии на Де-Фризе во Владивостоке

Фото: www.instagram.com/dps_vl/

Очевидцы рассказали подробности аварии, произошедшей ночь, 24 октября. В районе моста на Де-Фриз едва не рухнул в воду автобетоносмеситель. Транспорт опрокинулся набок, его остановили леерные ограждения. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Ранее стало известно, что на мосту через Амурский залив произошла серьезная авария. По предварительной информации, никто не пострадал. Очевидцы пролили свет на обстоятельства ДТП.

- Ехал передо мной и еще одной машиной, тормознул, завилял и ушёл в леера... Жесть… Думала, улетит с моста. Машин много ехало, скорость примерно 80км/ч. Все успели затормозить, слава Богу!!! – пишет свидетельница произошедшего.

Также очевидцы отметили, что сам водитель не пострадал. Ему без труда удалось выбраться из покореженного авто.

- С водителем все ок. Видели, стоял там рядом, ушибся, конечно. Что-то с ТС произошло, - добавил еще один очевидец.

Полную картину случившегося удалось восстановить аварийным комиссарам. По их версии, водитель Hino, уходя от столкновения с автомашиной, совершил наезд на леерное ограждение и перевернулся.

- Отбойник удержал бетономешалку на мосту. Никто не пострадал, - говорится на странице аварийных комиссаров в «Инстаграме».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03