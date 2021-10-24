На корабле-музее «Красный вымпел» горели каюты – МЧС Приморья

Фото: пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.

О том, что на Корабельной набережной во Владивостоке горит легендарный корабль, днем в воскресенье, 24 октября, сообщили очевидцы. Чуть позже Министерство чрезвычайных ситуаций России по Приморскому краю прокомментировало ситуацию и пояснило картину случившегося.

Тревожный сигнал о возгорании поступил на пульт пожарно-спасательной службы города в 15:09. Звонивший сообщил о том, что на корабле-музее «Красный вымпел», стоящем на пирсе на Корабельной набережной, горят каюты.

Спустя три минуты к месту прибыли первые расчеты огнеборцев. Через 25 минут специалистам удалось локализовать огонь, а в 15:59 и вовсе ликвидировать открытое горение. По данным ведомства, общая площадь пожара составила 90 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

- На тушении были задействованы 35 человек личного состава и 12 единиц техники, - говорится в сообщении от МЧС Приморья.

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