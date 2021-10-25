В Приморье 25 октября солнечно и тепло, до +19°С

Из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погоду в Приморье 25 октября диктует поле повышенного атмосферного давления. В крае небольшая облачность и без осадков, умеренный и слабый ветер. Столбики термометров могут дойти до +19 градусов.

По информации Примпогоды, во Владивостоке сегодня без осадков. Южный и юго-восточный слабый ветер, до +15 градусов.

В Уссурийске ветер уже северный, однако температурный фон даже выше, чем в дальневосточной столице – от +16 до +18 градусов.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, во второй половине южный слабый до умеренного. Температура воздуха +15...+17°C.

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