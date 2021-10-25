В Приморье 25 октября COVID-19 заболели 260 человек, умерли трое

Актуальные данные на 25 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оперативный штаб опубликовал актуальную информацию по коронавирусу в Приморье. Так, по состоянию на 25 октября в крае заболели 74 612 жителей, за последние сутки – 260. Выздоровели 66 283 человека, за предыдущий день – всего 92 (это на 193 меньше, чем накануне).

К сожалению, от заразы умерли 1 238 прииморцев, трое из них скончались днем ранее.

В Приморье продолжается кампания по иммунизации населения, и уже 478 320 человек воспользовались такой возможностью, это около 25,5% от всего населения края. Для создания коллективного иммунитета нужно привить 80%. Для этого власти придумали ряд стимулирующих мероприятий, в том числе розыгрыш призов и обязательная вакцинация населения.

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