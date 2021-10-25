Трое возничих и помещик. Во Владивостоке таксисты группой напали на богатого клиента

Из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Клиента такси во Владивостоке обокрали трое водителей в преступном сговоре. Потерпевший прокатился до ночного клуба, тогда водитель обратил внимание на дорогостоящие украшения. Чтобы не упустить наживы, перевозчик позвал подельников – сумма ущерба клиента такси составила больше 800 тысяч рублей.

Когда мужчина вышел из клуба, они вызвались подвезти его. По плану злоумышленников, клиент должен был уснуть в машине, но этого не происходило. Тогда грабители выволокли пассажира на улицу, избили, после чего похитили смартфон, перстень с бриллиантами и другие украшения, а также деньги.

Преступников – 23, 25 и 27 лет – представители органов задержи с помощью камер видеонаблюдения. По ним они определили маршрут злоумышленников после совершения преступления.

Часть похищенного имущества обнаружена и изъята в одном из ломбардов города.

Следственной частью отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по пунктам «а, г, д» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж».

Фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается.

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